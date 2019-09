Wirtschaft in Radevormwald : „Karrieretag Familienunternehmen“ bei Gira

Radevormwald Aus ganz Deutschland kommen die Firmen, die sich am 29. November in Radevormwald präsentieren.

Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, Berufseinsteiger und -erfahrene haben am Freitag, 29. November, Gelegenheit, am „Karrieretag Familienunternehmen“ bei der Firma Gira Giersiepen teilzunehmen. Dort können sich die Teilnehmer über individuelle Berufsperspektiven und konkrete Jobangebote informieren und sich gleich bewerben. Auf dem neuen Campus des Radevormwalder Unternehmens werden sich mehr als 50 große Familienunternehmen aus ganz Deutschland präsentieren, darunter auch Hilti, Jägermeister und die Vaillant Group. Weitere Unternehmen aus der Region, die an diesem Tag teilnehmen, sind die ABLE Managment Services GmbH (Gummersbach, die Knipex-Werke C. Gustav Putsch KG (Wuppertal), die OBI Group (Wermelskirchen), die Otto Fuch KG (Meinerzhagen), Peek & Cloppenburg (Düsseldorf), die Sarstedt AG und Co. KG (Nümbrecht), die Schmidt & Clemens GmbH und Co. KG (Lindlar) und die Storch-Ciret Business Services GmbH (Wuppertal).