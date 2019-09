Landschaft von Radevormwald : Rade hat nun sieben Naturschutzgebiete

Wenn vom Spreeler Bach die Rede ist, denken die meisten Radevormwalder an die Ortschaft Spreeler Mühle und das Ausflugslokal. Das Bachtal ist nun neu in die Liste der Naturschutzgebiete aufgenommen worden. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Radevormwald Seit dem 13. August ist es rechtskräftig: Vier kleinere Bereiche, vor allem Bachtäler, auf Radevormwalder Gebiet stehen nun unter Naturschutz. Damit hat die Stadt nun sieben dieser Flächen. Die größten liegen an Wupper und Uelfe.

Auf dem Stadtgebiet von Radevormwald gibt es seit Mitte August vier neue Naturschutzgebiete. Damit hat die Bergstadt nun insgesamt sieben solcher Gebiete, die im neuen Landschaftsplan verzeichnet sind. Volker Scheffels-von Scheidt von der Kreisverwaltung stellte die Neuerungen nun im Stadtentwicklungsausschuss vor und erläuterte, welche weitere Bestimmungen zum Landschaftsschutz in dem am 13. August in Kraft getretenen Dokument gelten.

„Landschaftspläne sind für die offenen Landschaft gewissermaßen das, was Bebauungspläne für Siedlungen sind“, erklärte der Sachbearbeiter des Kreises. Es gibt Landschaftsschutzgebiete, gestaffelt in drei Stufen, es gibt Naturdenkmäler (“Das sind in der Regel alte Bäume“) und geschützte Landschaftsbestandteile, zum Beispiel Quellen, Hecken oder Hohlwege.

Info Landschaftspläne sollen zusammengelegt werden Pläne Auf lange Sicht möchte die Verwaltung des Oberbergischen Kreises die einzelnen Landschaftspläne für Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth zu einem einzigen Landschaftsplan „Oberberg-Nord“ bündeln. Entsprechend wird es dann zwei weitere übergeordnete Landschaftspläne in der Mitte und im Süden des Kreisgebietes geben. Der Kreis verspreche sich dadurch effizientere und raschere Verfahren und mehr Übersichtlichkeit, erklärte Volker Scheffels-von Scheidt. Auskünfte zu den neuen Bestimmungen bekommen Bürger beim Kreis unter 02261 88-6181 oder -6182.

Die Naturschutzgebiete sind, was die Bewahrung der Landschaft angeht, die oberste Kategorie. Radevormwald hatte bislang drei dieser Gebiete. „Das größte ist das Uelfetal mit seinen Seitentälern, es hat die Größe von 150 Hektar“, erläuterte Scheffels-von Scheidt. Geschützt waren bislang auch schon das Tal der Wupper (120 Hektar) sowie das Wiebachtal mit dem Siepener Bachtal (81 Hektar).

Neu hinzugekommen sind nun folgende Naturschutzgebiete. Sie sind deutlich kleiner als die bereits ausgewiesenen Gebiete:

Brebachtal und Baumer Berg Dieses Gebiet ist rund 20 Hektar groß. Der Brebach ist ein dreieinhalb Kilometer langer Zufluss des Spreeler Baches (siehe unten). Der Bach entspringt bei Jakobsholt und bildet teilweise die Grenze zum Ennepe-Ruhr-Kreis.

Spreeler Bachtal Diese Gebiet ist 21 Hektar groß. Der etwa vier Kilometer lange Bach entspringt bei dem Weile Königsfeld und bildet die Grenze zwischen dem Oberbergischen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis, also vom Rheinland zu Westfalen. Er mündet am Beyenburger Stausee in die Wupper.

Oberes Freebachtal Dieses Gebiet ist rund 14 Hektar groß. Der eineinhalb Kilometer lange Freebach entspringt bei Schlagbaum und mündet in der Heilenbecker Talsperre. Ein Teil des Freebaches ist bereits als Naturschutzgebiet ausgeschrieben, dieses liegt bereits im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Reebeck und Braaker Siepen Dieses Gebiet ist rund 19 Hektar groß. Der Name Reebeck ist auf Karten kaum zu finden. Die Ortschaft Braake liegt in der Nähe der Ennepe-Talsperre.

Die Erstellung des Radevormwalder Landschaftsplans hatte eine langen Vorlauf. Bereits im Jahr 2016 hatte Volker Scheffels-von Scheidt die Planung in Radevormwald im Bürgerhaus vorgestellt. Die vier neuen Gebiete liegen größtenteils weit entfernt von Bebauung.

Übrigens ist in Naturschutzbereichen nicht alles verboten, Land- und Forstwirtschaft sind erlaubt mit geringfügigen Einschränkungen wie einigen Kahlschlagsregelungen zum Beispiel für Laubholz und Abholzung nur zu Zeiten außerhalb der Brutzeiten von Vögeln.

Das Uelfetal mit Seitentälern wie dem Eistringhauser Bachtal ist mit 150 Hektar das größte Naturschutzgebiet in Rade. Foto: Wupperverband

Die Wupper im Tal westlich von Radevormwald. Foto: Dörner, Hans (hdo)