Aufenthalt in Radevormwald : Ein Amerikaner entdeckt das Landleben

Aufenthalt in Radevormwald

Radevormwald Anne Pieper empfängt seit zwei Jahren Gäste aus der ganzen Welt. Zuletzt hat Spike aus Boston seine Liebe zum Bergischen entdeckt.

Auf dem Hof und in dem Haus von Anne Pieper ist immer etwas zu tun. Seit über zwei Jahren helfen der Diplomdesignerin und Gartengestalterin Gäste aus der ganzen Welt bei den vielen Aufgaben. Über die Plattform „workaway“ lernt die Radevormwalderin Reisende kennen, die bei ihr wohnen sowie leben können und im Gegenzug auf dem Hof mithelfen.

Workaway Die Menschen, die sich auf www.workaway.com anmelden, können sich als Host oder als Gast vorstellen. Mit einem Foto und einem Text über sich selber kann man sich vorstellen. Über ein Bewertungssystem können die Nutzer einschätzen, ob ein Host oder ein Gast vertrauenswürdig ist. Als Host stellt man nicht nur sich und die Unterkunft vor, sondern auch die Arbeiten, bei denen man Unterstützung braucht. Gäste können ebenfalls mitteilen, was sie besonders gut können und wo sie eine Hilfe sind. Die Plattform verbindet Menschen auf der ganzen Welt.

Bei der Auswahl der Gäste verlässt Anne Pieper sich auf ihr Bauchgefühl. Wer bei ihr zu Gast ist, lebt in der Mitte ihrer Familie, wird integriert und lernt die deutsche Kultur kennen.

In den vergangenen Wochen war Spike in Radevormwald zu Gast. Er war der erste Besucher, der aus den USA nach Radevormwald kam. Im Gegensatz zu seiner Heimatstadt Boston gibt es in Radevormwald Natur zu entdecken. „Ich kannte diese Art von Leben vorher gar nicht, aber ich habe einiges gelernt. Ich habe die Hühner gefüttert und Eier gesucht, im Haushalt geholfen oder im Wald Pilze gesammelt.“