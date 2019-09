Traditionsfest in Radevormwald : Pflaumenkirmes mit einem Herbstmarkt

Karussells wird es bei der Pflaumenkirmes in diesem Jahr auch geben. Doch die Veranstaltung bekommt eine neue Facette. Foto: Jürgen Moll/Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Veranstalter kombinieren die klassische Kirmes in diesem Jahr mit einem Markt, der Kunsthandwerk, Deko, Gartenpflanzen, Möbel und andere schöne Dinge anbietet. Auf der Bühne gibt es Musik und andere Darbietungen.

Die Pflaumenkirmes in der Rader Innenstadt wartet in diesem Jahr mit einer Neuerung auf. Die Veranstaltung, die von Freitag, 13. bis Montag, 16. September, stattfindet, wird erstmals mit einem Herbstmarkt kombiniert. Dieser wird auf der Hohenfuhrstraße zwischen Rathaus und Kreisverkehr seinen Platz finden. Am dem Samstag und Sonntag werden die Markthändler jeweils von 11 bis 20 Uhr für die Besucher bereit stehen. Parallel gibt es natürlich auch die traditionelle Kirmes mit dem Fahrgeschäften.

Mit dieser Kombination möchten die Veranstalter – die Wirtschaftsförderung und die Stadtverwaltung – sowohl jenen Besuchern etwas bieten, die vor allem Spaß und Nervenkitzel suchen, und jenen, die gerne durch die Innenstadt flanieren und an Ständen stöbern, wobei sich beides natürlich nicht ausschließt.

Info Anbieter können sich noch anmelden Orte Die Veranstaltung findet statt auf dem Hohenfuhrplatz, Hohenfuhrstraße, dem Kreisverkehr, Kaiserstraße, Schlossmacherplatz, Marktplatz, Oststraße und Schützenstraße. Teilnehmer Anbieter, die gerne noch am Herbstmarkt teilnehmen möchten, können sich gerne bei Michaela Freitag unter 0151 15121582 melden. Segways Am Sonntag 15. September, gibt es ab 12 Uhr einen Segway-Parcours.

Georg Ott, Geschäftsführer des Veranstaltungsservice Ott aus Langenfeld, verspricht für den Markt interessante Anbieter. „Zum Beispiel die Familie Steinbach aus Burscheid, die seltene Garten- und Kuchenkräuter anbieten“, sagt er. „Etwa Minze mit Schoko-Geschmack, sowas kennt man meist nur aus Koch-Shows.“ Ein holländischer Anbieter hat Haus- und Gartenmöbel für besondere Geschmäcker im Angebot – und so fort. Natürlich wird das Angebot schon herbstlich geprägt sein, mit Deko für die Jahreszeit, Tüchern, Schals und anderen Accessoires für kühlere Tage. Kastanien, Kürbisse und Sonnenblumen werden das Bild ebenfalls prägen.

Zu den Kirmes-Fahrgeschäften zählen neben dem Auto-Scooter und den Kinderkarussells, der „Flying Swing“, „Mr. Beat“ und der „Musikexpress“. Außerdem wird Bungee-Springen angeboten.

Die Bühne wird erstmals auf der Hohenfuhrstraße (Ecke Oststraße) stehen. Dort wird am Freitag, 13. September, um 18 Uhr, die Pflaumenkirmes durch Bürgermeister Johannes Mans eröffnet. Der traditionelle Korb mit Pflaumen wird in diesem Jahr übrigens an die Wohnanlage Remlingrade überreicht. Das Feuerwehrorchester Radevormwald sorgt zur Eröffnung für Musik. Im Anschluss, ab 19 Uhr, sorgt dann der Alleinunterhalter Florian D. aus Wuppertal mit Schlager, Rock und Pop für Stimmung.

Am Samstagabend, 14. September, wird die Rock-Coverband „Phil ze Loud“ aus Köln für die Musik sorgen. Die Formation war vor vier Jahren bereits zu Gast in Rade und kam sehr gut an.

Am Sonntag, 15. September, zeigen die Schülerbands des Musikschule Radevormwald von 13 bis 14 Uhr ihr Können. Von 14 bis 20 Uhr spielt die „San Marino Band“.

Fest zum Programm gehört schon seit Jahren die Aufführung der „Wuppertaler Puppenspiele“. Dieses Mal spielen sie von 15 bis 16 Uhr das Stück „Kasper auf der Gespensterburg“. Die Cheerleader „Xtream Cheer & Gymnastics“ sind ab 17 Uhr auf der Bühne zu erleben. Es stehen auch „Airtrack“-Trampolins für Besucher bereits.

Georg Ott (links, Veranstaltungsservice), Michaela Freitag (WfG) und Frank Schmitt (Schaustellerverband) mit dem Kirmes-Plakat. Foto: Stefan Gilsbach