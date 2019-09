Evangelische Jugend Radevormwald : Ev. Jugend-Ferienfreizeit in Weeze am Niederrhein war ein Erfolg

Ev. Jugend-Ferienfreizeit in Weeze am Niederrhein war ein Erfolg

Radevormwald Ein Höhepunkt der Ferienfreizeit war ein Besuch im Pflanzenlabyrinth „Irrland“ bei Kevelaer.

Das Gruppenhaus Niederrhein liegt kurz vor der niederländischen Grenze in der Nähe von Kevelaer. Das Haus, am Rande der Gemeinde Weeze, empfing nun Besucher aus Radevormwald: die Teilnehmer der Ferienfreizeit der Evangelischen Jugend mit dem fünfköpfigen Leiterteam und zwei Köchen.

Über die gesamte Woche gab es für die Teilnehmer ein Thema: „Friede, Freude, Eierkuchen“. Ob in einem thematischen Impuls, in dem sich die Kinder überlegten, was es eigentlich braucht damit Frieden sein kann, oder ob wie man richtig streitet, oder in verschiedenen kooperativen Stationen, bei denen ein friedliches und rücksichtsvolles Miteinander oft der Schlüssel war, gab es viele Möglichkeiten und auch Anregungen um herauszufinden, wie man selber zum Frieden im Kleinen wie im Großen beitragen kann.