Pflaumenkirmes in Radevormwald : Achtung: Hier wird abgesperrt

Radevormwald Bereits in der Nacht zum kommenden Dienstag werden erste Bereich in der Innenstadt gesperrt. Während der Festtage wird es auch Änderungen beim Linienverkehr geben.

Einwohner und Besucher der Innenstadt müssen sich in der kommenden Woche auf Absperrungen einrichten. Der Hohenfuhrplatz wird in der Nacht zu Dienstag, 10. September, bis Dienstag, 17. September, gesperrt. Die Hohenfuhrstraße wird ab Mittwoch, 11. September, 14 Uhr, ebenfalls bis folgenden Dienstag gesperrt sein. Die Sperrung der Kaiserstraße vom Marktplatz bis zur Einmündung der Poststraße wird auch am Mittwoch, 14 Uhr, beginnen. Ab Freitag, 13. September, 21 Uhr, bis Samstag, 14. September, 15 Uhr, ist die Kaiserstraße von der Gaststätte „Alte Post“ bis zum Marktplatz und zur Weststraße ab Hausnummer 13 abgeriegelt. Dieser Bereich wird gesperrt, weil dort am Samstag der verlegte Wochenmarkt stattfindet.