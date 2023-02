Bildung in Radevormwald Nicht alle Elternwünsche werden erfüllt

Problematisch wird es am Standort Bergerhof, da dort räumlich nur zwei Klassen untergebracht werden können. Wenn also die Klassen maximal 26 Kinder umfassen sollen, dann können 14 Kinder keine Zusagen für Bergerhof erhalten. „Da dieser Anmeldeüberhang von 14 Kindern auch nicht im Innenstadtgebiet auf andere zu bildende Eingangsklassen verteilt werden kann, wurden unter Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse Bereiche festgelegt, für die ein Schülerspezialverkehr eingerichtet werden soll, der die Kinder zur Grundschule Wupper befördert“, erläutert die Verwaltung in der Ausschussvorlage. Für Geschwisterkinder gelte wie in jedem Jahr eine Ausnahme, so dass für sie eine Aufnahme an der Grundschule Bergerhof sichergestellt sei.