Unternehmen aus Radevormwald Gira hilft den Tafeln in der Region

2022 ging der Großteil der Unterstützung an vier Tafeln im Bergischen Land. Jeweils 10.000 Euro spendete das Familienunternehmen an den Radevormwalder Mittagstisch, die Christliche Islandtafel in Hückeswagen sowie an die Tafeln in Remscheid und Wipperfürth. Während die Preise für Nahrungsmittel 2022 deutlich gestiegen sind, hat die Zahl der Kunden der Tafeln im gleichen Zeitraum spürbar zugenommen – auch infolge der zahlreichen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. „Für uns als Familienunternehmen stand schnell fest, dass wir hier helfen möchten. Wir sind froh, Nachbarschaftshilfe leisten zu können“, sagt Sebastian Marz.