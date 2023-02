Freizeit in der Region „Das Bergische“ startet digitale Kampagne

Info

Mit REACT-EU hat die Europäische Union eine Aufbauhilfe aufgelegt, mit der die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie in Europa abgefedert werden sollen. REACT-EU ist eine Abkürzung und steht für „Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“ (Übersetzung: Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) und ist das zweitgrößte Förderinstrument im Rahmen der Maßnahmen von NextGenerationEU.