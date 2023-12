iPad-Beschaffung für Dormagener Schulen Stadt will Kostensteigerungen vermeiden

Der Schulausschuss hat kürzlich einer längeren Nutzungsdauer der iPads in den Schulen zugestimmt. Künftig sollen die Endgeräte sechs statt vier Jahre genutzt werden. „Das gesteckte Ziel der Vollausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit iPads bis spätestens 2026 bleibt durch die vorliegende Entscheidung unbeeinträchtigt“, sagt Stadtpressesprecher Nils Heinichen auf Anfrage. Schon jetzt sind die Dormagener Schulen in Sachen Digitalisierung sehr gut aufgestellt. „Wir sind sehr stolz darauf, dass die Dormagener Schulen im Vergleich zu vielen anderen Kommunen eine deutlich bessere digitale Ausstattung haben“, so Heinichen. Dazu gehören zum Beispiel iPads, ActivPanels, Glasfaseranschlüsse, WLAN oder Lehrerlaptops.