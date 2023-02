Politik in Radevormwald Zuschüsse machen Schulessen preiswerter

Warmes Essen wird an den Grundschulstandorten, an der Armin-Maiwald-Schule (Förderschule Nordkreis) und an der Sekundarschule angeboten. Nur bei der letztgenannten Schule fallen Personalkosten mit ins Gewicht, bei den anderen Einrichtungen fließen Gelder über Landeszuweisungen und Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule (OGS) in die Finanzierung der Betriebskosten einschließlich Personal mit ein, erläutert die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Durch die Zuschüsse kann verhindert werden, dass Mittagsmahlzeiten für Sekundarschüler im neuen Schuljahr nicht mehr als sechs Euro kosten, was dazu führen würde, dass weniger Eltern sich diese Mahlzeiten für ihre Kinder leisten können.