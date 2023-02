Apotheker helfen Erdbebenopfern Lieber Geld spenden als Medikamente

Angesichts der verheerenden Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien ist die Hilfsbereitschaft überall groß. Auch viele Bürger aus dem Oberbergischen Kreis möchten helfen und Arzneimittel spenden. Wesentlich sinnvoller ist es jedoch, Geld an seriöse Hilfsorganisationen zu spenden. Diese arbeiten gezielt mit Helfern vor Ort zusammen und wissen genau, welche Medikamente und medizinischen Materialien an welcher Stelle dringend benötigt werden. „Die Spendengelder können so gezielt und direkt für die Beschaffung und Verteilung der notwendigen Medikamente eingesetzt werden“, erklärt Martina Dammüller, Pressesprecherin der Apotheker im Oberbergischen Kreis.