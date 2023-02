Politik in Radevormwald Sven Wolf trägt sich in Kondolenzbuch ein

(s-g) Das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien sorgt weltweit für Trauer und tiefe Betroffenheit. Die Zahl der mutmaßlichen Opfer steigt immer weiter an. Die Zahl der bestätigten Toten lag am Donnerstag in der Türkei und Syrien bei mehr als 42.000 Menschen. Zehntausende sind bei der Katastrophe verletzt worden, Tausende gelten noch als vermisst. Es ist eine der schwersten Erdbeben-Katastrophen in der Region.