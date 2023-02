Jecke Zick in Radevormwald THG-Jecken feiern ausgelassen Karneval

Und auch die Verkleidungen sind so vielfältig wie lustig anzusehen – da sind Schlümpfe mit blauen Gesichtern und weißen Schlumpfhüten, Cowboys, Hexen, Zauberinnen, Hasen. Und natürlich darf auch das Trend-Kostüm dieser Session nicht fehlen – die gestreng dreinblickende Wednesday Adams aus der Netflix-Erfolgsserie „Wednesday“. Allen gemein ist, dass sie Lust aufs Feiern haben, dass sie endlich wieder aus sich herausgehen wollen und dass sie die Gelegenheit nutzen, in ihrer Schule mal so richtig die karnevalistische Sau rauszulassen. Das passiert aber natürlich immer im Rahmen. Wer das Geschehen lieber aus sicherer Entfernung ansehen möchte, kann sich an die Balustrade oberhalb der großen Freitreppe aufstellen und der tanzenden Meute zuschauen. Und tatsächlich geht es dort richtig wild zu – es wird wild getanzt und gehopst und etwa zum Text von „Helikopter 117 (mach den Hub Hub Hub)“ von „Tobee“ die entsprechenden Tanzschritte mitgemacht. Und mitgesungen wird auch. Und die Hände werden wie ein Hubschrauber durch die Luft gewirbelt. Man liegt sich in den Armen, tanzt ausgelassen und schunkelt sogar ein bisschen, während die Nebelmaschine den Raum in eine große Disko verwandelt.