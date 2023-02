Karnevalsparty im Bürgerhaus in Radevormwald Rua Kapaaf landet jecken Volltreffer

Die elf Auftritte der Künstler und Gäste waren beim „Kunterbunten Bürgerhaus“ zeitlich auf die Minute durchgeplant. Und dennoch kam es im Programm immer wieder zu Verzögerungen, denn die 400 Jecken im ausverkauften Saal forderten lautstark Zugaben von den Künstlern, die sich am Freitag im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz die Klinke in die Hand gaben. Dass die Pause zur Halbzeit auf zehn Minuten verkürzt wurde, um wieder im Lot zu sein, störte die Karnevalisten nicht. Dass das Künstler-Duo Willi und Ernst aber nach nur knapp 15 Minuten auf der Bühne schon wieder losziehen musste, um rechtzeitig zum nächsten Termin zu kommen, war dann aber doch ein kleiner Wermutstropfen in dem ansonsten großartigen Bühnenprogramm. „Wir wollen euch aber wenigstens eine Geschichte nach einer wahren Begebenheit erzählen, die so nicht stattgefunden hat“, scherzten die Komiker.