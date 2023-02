Altweiber in Radevormwald Möhnensturm – Bützen ist wieder erlaubt

Darauf mussten die Möhnen in Radevormwald lange warten: Wegen der Corona-Pandemie war jahrelang das Karnevalsgeschehen in der Stadt nur auf Sparflamme möglich – und Bützen war bei der Ansteckungsgefahr natürlich verpönt. Nun sind fast alle Beschränkungen in NRW gefallen, und die Möhnen nutzten diese Chance auch in der Bergstadt weidlich aus. Auf folgende Objekte hatten es die Karnevalistinnen natürlich besonders abgesehen: den Schlüssel zum Rathaus und die Schlipse der dort tätigen Herren.