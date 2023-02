Sport in Radevormwald Fußball spielen im Schritt-Tempo

Wer am Mittwochabend in die Sporthalle an der Lessingstraße kommt, wird sich fragen, ob die Welt plötzlich in eine Art Zeitlupen-Modus verfallen ist. Neun Männer und eine Frau spielen in der Fußball. Aber sie spielen nicht im klassischen Sinn, sondern anders und vor allem langesamer. Der Ball bleibt weitgehend unterhalb der Hüfthöhe der Spieler und fliegt nur selten kopfhoch durch die Halle. Dann wird das Spiel auch unterbrochen und es gibt Freistoß für das gegnerische Team. „Wir beim TV Herbeck probieren ja gerne mal neue Dinge aus“, sagt Roger Feldermann lachend. Und erklärt dann, was hier vor sich geht. „Ich habe vor anderthalb Jahren im Fernsehen einen Beitrag über ‚Walking Football‘ gesehen. Das fand ich total interessant und auch faszinierend. Und jetzt gibt es bei uns im Verein eine neue Gruppe – manchmal geht es eben ganz einfach und schnell“, sagt er.