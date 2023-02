Wülfingmuseum in Radevormwald Aktionstag zum Start in die neue Saison

Und schließlich geht es auch in diesem Jahr wieder um Zerreißproben im Museum – und zwar am 26. März, 18. Juni und 24. September unter dem Motto „Schafe, Baumwolle & Co“. Denn schon Wülfing wusste, dass Qualität der beste Verkäufer ist. An den Aktionstagen erfahren die Besucher, ob Wolle wasserdicht ist und woran man sie erkennt. Von Alpaka bis Zellulose – vermittelt wird so einiges über tierische, pflanzliche und synthetische Fasern. „Werden Sie zum Textilkenner und erleben Sie die Qualitätssicherung bei Wülfing. Und erfahren Sie, wie viel ein Faden wiegt, der bis zum Mond reicht?“, heißt es in der Ankündigung.