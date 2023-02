Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald Spiele und Texte zum Thema Sehen

Und dann geht es auch schon los, die Kinder verteilen sich im Gemeindehaus und nehmen die Stationen, die an einfachen Tischen aufgebaut sind, in Beschlag. An einem der Tische, der mitten im großen Saal steht, liegen drei Ferngläser. Damit können die Kinder in der etwa fünf Meter entfernt stehenden großen Zimmerpflanze unterschiedliche Anhänger entdecken. „Meine Arme wackeln so, wenn ich das Fernglas halte“, sagt ein kleines Mädchen. „Dann musst Du mal die Arme auf dem Tisch abstützen, dann klappt das besser“, rät Pfarrerin Manuela Melzer. Und tatsächlich – schon sieht die kleine Beobachterin ein rosa Filzei an einem der Blätter der großen Pflanze hängen.