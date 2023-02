Polizei im Oberbergischen Kreis Kriminalität hat 2022 deutlich zugenommen

Die Kriminalität im Oberbergischen Kreis ist im Jahr 2022 deutlich angestiegen. Das geht aus der Statistik der Polizei hervor, die am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Gummersbach präsentiert wurde. „18 Prozent mehr Straftaten, das ist viel“, räumte Landrat Jochen Hagt ein. Allerdings zeige sich dieser Effekt in ganz NRW nach dem Abflauen der Corona-Pandemie. Im Landesvergleich stehe der Kreis allerdings gut da: „Unsere Region ist eine der sichersten in Nordrhein-Westfalen“, betonte Hagt, der auch an der Spitze der Kreispolizeibehörde steht. Nur der Kreis Olpe weist im Land noch niedrigere Kriminalitätszahlen auf.