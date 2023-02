Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal Nach 25 Jahren – Diesellok fährt Bahnhof Beyenburg an

Freilich ist es noch ein Stück dahin. „Der heutige Zug ist lediglich eine Probefahrt zur Prüfung der Befahrbarkeit der Anlagen. Dies bedeutet, dass hier leider noch keine Fahrgäste die Wupperschiene bereisen können, auch wenn der Probezug schon einen Reisezugwagen mitführt“, berichtet Fabian Müller für den Verein Wupperschiene. In diesem Wagen waren Personen aus dem Reihen der Firma TrainLog GmbH aus Germersheim unterwegs, die als zuständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen die Durchführung der Fahrt verantwortet „und uns als Verein damit kurzfristig die Möglichkeit eröffnet hat, einen ersten Zug auf die Strecke zu bringen“, sagt Müller. Auch Vertreter des Infrastrukturbetreibers RSE Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH aus Bonn, das sich für die Infrastruktur verantwortlich zeigt und für den Verein Wupperschiene tätig ist, nahmen an der erfolgreichen Probefahrt teil. Wann der reguläre Verkehr wieder aufgenommen werden kann, das lasse sich aktuell schwer sagen, teilt die Wupperschiene mit. Es werde nach Auswertung der Ergebnisse sicher noch hier und da Bedarf für kleinere Arbeiten oder eine Anpassung an die Signaltechnik im Bereich der Deutschen Bahn in Wuppertal-Rauenthal geben. Immerhin habe der 17. Februar schon einen ersten Eindruck gegeben, wie der Verkehr auf der alten Strecke künftig aussehen kann, denn das Gespann aus einer Lok der Baureihe V60 und einem „Donnerbüchse“ genannten Personenwagen ist baugleich mit den Fahrzeugen der Wupperschiene, jedoch in abweichender Lackierung. Die Fremdfahrzeuge werden eingesetzt, weil jene des Vereins noch in Reparatur sind.