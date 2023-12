Wupperorte in Radevormwald Christvesper in Wupper-Schule mit Theaterstück

Radevormwald · Vor zwei Jahren fand die Vesper an Heiligabend erstmals in der Schulaula statt. Inzwischen ist eine Tradition daraus geworden. In diesem Jahr sind Menschen aller Konfessionen wieder herzlich eingeladen.

19.12.2023 , 10:00 Uhr

Ein Bild von der Aufführung in der Schulaula im Jahr 2022. Auch in diesem Jahr gibt es ein Stück. Foto: Peter Bernshausen

2021 war dies zunächst als Notlösung während der Corona-Pandemie gedacht. 2022 wurde die günstige Gelegenheit gerne noch einmal genutzt. Und nun ist es fast schon zu einer Tradition geworden: Die Christvesper der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Dahlerau findet auch in diesem Jahr, nun schon zum dritten Mal, in der Aula der Grundschule auf der Brede statt. Das teilt Pastor Peter Bernshausen von der FeG Dahlerau mit. Beginn der Vesper am kommenden Sonntag, 24. Dezember (Heiligabend), ist um 16 Uhr. „Jeder ist herzlich willkommen“, erklärt der Pastor. „Für Klein und Groß ist einiges dabei: bekannte Weihnachtslieder, knackige Impulse zum Fest und als Höhepunkt ein kurzweiliges Theaterstück mit dem Titel: „Warum im Stall?“. Eingeladen seien wie immer Menschen jeden Alters und aller Konfessionen. Auskunft Weitere Informationen gibt es bei Pastor Peter Bernshausen unter ☏ 02195 6892196 oder E-Mail: pastor@feg-dahlerau.de

(s-g)