Gottesdienst in Radevormwald Karnevalsmesse mit Predigt in Reimform

Was die Messe in der Kirche St. Marien so einmalig machte, waren die vom Kirchenchor Caecilia und der Gemeinde gesungenen Karnevalslieder. Kirchenmusiker und Kantor Bernhard Nick hatte dazu die bekannten Karnevalsmelodien mit neuen, christlichen Texten versehen und mit dem Chor eigens für die Karnevalsmesse einstudiert. Jedes Jahr kommen ein bis zwei Lieder hinzu. In diesem Jahr war es das kölsche Lied „Mir han e Hätz für Kölle“, auf dem die Gemeinde im Refrain sang: „Wir schenken Dir Gott Vater und seinem einz’gen Sohn, wie auch dem heil’gen Geiste, so wird es immer sein, das Herz und das Vertrauen in eure Kraft für uns in die Liebe, die alle und alles ganz umschließt.“ Und statt des Refrains „Wenn am Himmel die Stääne danze“ sangen Chor und Gemeinde: „Hier sind wir nun alle versammelt, ganz vereint in deinem Haus, das für alle als Ort geschaffen, um gemeinsam Dir zu danken: Denn ob du jeck bist oder auch nicht, ob du weiß bist oder auch schwarz, ja wir wissen, wo wir zu Hause sind, hier an diesem heil’gen Ort.“