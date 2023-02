Industriegeschichte in Radevormwald Spannende Thementage im Wülfingmuseum

Wenig später ist er wieder da, drückt ein paar Knöpfe und dreht einen Hebel. Und siehe da, langsam setzen sich die Kolben in Bewegung und bringen das große Rad in Bewegung – und man muss noch nicht einmal besonders technikaffin sein, um bewundernd festzustellen, wie leicht und sprichwörtlich wie geschmiert sich die Kolben bewegen. Völlig geräuschlos und doch mit jeder Menge Kraft sorgen sie dafür, dass sich das Rad dreht – und so durch den Dampf Energie erzeugt. Oder erzeugen würde, wenn sie sie noch so installiert wäre wie zu Zeiten der Firma Wülfing. Aber auch unabhängig davon zieht die riesige Maschine, die aus Augsburg stammt und dort im Jahr 1891 von der Augsburger Maschinenfabrik erbaut worden ist, alle Blicke der Anwesenden an sich.