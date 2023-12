Mitreden in Erkrath Kinderparlament setzt sich für mehr Sicherheit ein

Kinder in Erkrath können im Kinderparlament mit entscheiden bei der Spielplatzgestaltung, sicheren Schulwegen und kinderfreundlichen Straßen. Das wurde nun deutlich, als etwa 40 Kinder des frisch gewählten Kinderparlaments zu ihrer ersten öffentlichen Sitzung in der Mensa des Gymnasiums Am Neandertal zusammenkamen.