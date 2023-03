Politik in Radevormwald Haltestellen werden umgerüstet

„Mit der Aufnahme in den Maßnahmenkatalog kann die Stadt Radevormwald jetzt einen Förderantrag für den barrierefreien Ausbau von vier Bushaltestellen im Stadtgebiet stellen. Die dafür vom Land bereitgestellten etwa 800.000 Euro sind eine wichtige Voraussetzung, die Barrierefreiheit des ÖPNV in Radevormwald auszuweiten“, erklärt Jens-Peter Nettekoven. „Mit der Förderung der barrierefreien Mobilität erleichtern wir Menschen die Teilhabe am mobilen Leben und machen den ÖPNV kundenfreundlicher. Der barrierefreie Ausbau der Nahverkehrsinfrastruktur ist ein wichtiger Baustein, die Verkehrsverhältnisse in der Region nachhaltig zu verbessern.“ Im Zuge des Maßnahmenkatalogs 2022 werden landesweit 22 Maßnahmen gefördert. Die Gesamtkosten betragen etwa 18 Millionen Euro, die Zuwendungen belaufen sich auf etwa 16 Millionen Euro.