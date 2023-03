Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Gemeinde will den Friedhof umgestalten

Hierbei sollte man zudem auf regionales Saatgut setzen. „Nicht alles, was man in den Samentütchen findet, ist auch regional und gut geeignet“, sagt Alina Schulz. Das alles seien einfache Möglichkeiten, für die nicht viel Aufwand betrieben werden müsse. Einer ihrer Kollegen würde allerdings gerade an einer Wildbienennisthilfe arbeiten, die einen eigenen Platz auf dem Friedhof finden sollte. „Vermutlich im neuangelegten Garten der Ruhe, aber vielleicht ist das manchen Besuchern auch zu nah an den Gräbern. Da müssen wir noch drüber reden“, sagt Beater Sinner. Überhaupt wird deutlich, dass der erste Schritt bereits getan ist – nämlich in die Kommunikation einzusteigen.