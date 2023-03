Schule in Radevormwald Für 14 Familien wird der Schulweg deutlich länger

Insgesamt 224 Kinder werden im kommenden Schuljahr eingeschult. Die Grundschule Stadt wird als einzige mit drei Eingangsklassen starten, alle anderen – KGS Lindenbaum, Bergerhof und Wupper – mit jeweils zwei Klassen. Begrenzt wird die Klassenstärke auf maximal 26 Schüler. Ein Beschluss, mit dem der Schulausschuss diese Woche dem Wunsch der Grundschulleitungen folgt. Diese hatten sich nämlich aus pädagogischer Sicht dafür ausgesprochen, bei den Eingangsklassen im kommenden Schuljahr nicht die volle Auslastung von 29 Schülern auszuschöpfen, die laut Schulgesetz möglich ist. Für die Grundschule Bergerhof heißt dieser Beschluss allerdings, dass sie 14 Kindern eine Absage erteilen muss. Eine dritte Klasse sei allein aus Raumkapazitäten nicht möglich, heißt es in der Beschlusserläuterung der Verwaltung. Die meisten der abgelehnten Kinder werden nicht, wie eigentlich vorgesehen, in Wohnortnähe beschult werden können, sondern müssen an die Wupper zur Grundschule auf der Brede ausweichen. Nur eine Handvoll wird in der KGS Lindenbaum untergebracht, da diese Schule als Zweitwahl angegeben wurde. Die GGS Stadt kann keine weiteren Schüler aufnehmen, sodass die Grundschule Wupper, die einzige Alternative darstellt.