Ruhrdeich aufgeweicht, Frau aus Auto gerettet Regen und weitere Hochwasser-Warnungen – so wird das Weihnachtswetter

Während am Rhein die Lage in Köln und Düsseldorf wie vorhergesagt relativ entspannt blieb, mussten in Westfalen die Rettungskräfte eingreifen. In einem Vorort von Münster rettete die Feuerwehr am Samstag eine Frau aus ihrem Auto, das in den überfluteten Bereich der Werse, einen Zufluss der Ems, geraten war.