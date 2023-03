Fahrradfahren in Radevormwald ADFC möchte in Rade aktiver werden

In den vergangenen Monaten hat der Rader ADFC sich gefunden, zurechtgeruckelt, wie man so schön sagt, und besteht nun aus einem kleinen Kern, der in der Stadt auf der Höhe daran mitarbeiten möchte, dass sie für Radfahrer attraktiver wird. „Wir sind weniger ein Verein als eine Arbeitsgruppe. Natürlich steht der Austausch im Mittelpunkt, aber eben auch die nötigen Maßnahmen, die wir hier in der Stadt umsetzen möchten“, sagt der 36-Jährige. Und ergänzt: „Wir möchten die Stimme der Rader Radfahrer sein.“ So habe man natürlich auch den Kontakt zur Stadtverwaltung gesucht – manchmal sei es auch darum gegangen, Mängel anzugeben. „Das waren auch immer Momente, die gut waren, da wir auf entsprechend offene Ohren gestoßen sind“, sagt Ruthenberg.