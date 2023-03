Song aus Radevormwald „Die Ukrainer“ singen für die Hoffnung

Natürlich kreisen die Gedanken der Sängerinnen und Sänger ständig um ihre Heimat, um die Verwandten und Freunde dort. „Wir verfolgen täglich die Nachrichten über den Krieg“, berichtet Alla Belarus aus Kiew. Sie spricht gut Deutsch, denn vor 13 Jahren studierte sie in der Bundesrepublik das Fach Energiemanagement. So dolmetscht sie bei dem Termin im Asiatischen Museum für jene Landsleute, die noch nicht so flüssig in der neuen Sprache sind.