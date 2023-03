Kirche in Radevormwald Ein Blick in die Zukunft der Gemeinde

Ein weiteres Zeichen fürs Zusammenrücken war die Tatsache, dass die Gemeinde Remlingrade-Dahlerau ihr Büro in die Räumlichkeiten an der Krankenhausstraße verlegte, wo sich auch das Gemeindebüro der Lutheraner befindet. Die ehemaligen Büroräume im Pastoratshof sollen in eine Wohnung umgewandelt werden, auch um solche Bauvorhaben geht es am kommenden Mittwoch im Zuge der Gemeindeversammlung. „In die Räume der ehemaligen Senioren-Wohngemeinschaft ist durch den Einzug von Flüchtlingen aus der Ukraine wieder neues Leben gekommen“, berichtet Torsten Kleinschmidt. Und dann gibt es noch die Umbauten am Siedlungsweg, im ehemaligen Gemeindezentrum, der aktuell in einen Bürgertreff umgebaut wird – weshalb die Aktivitäten der Gemeindemitglieder aktuell meist in Herkingrade stattfinden.