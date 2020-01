Beigeordnetenwahl in Radevormwald : Bürgermeister: Verwaltung war nicht unfair gegenüber Klicki

Radevormwald Nach dem Einspruch von Ratsfraktionen habe er keine andere Wahl gehabt, als die Qualifikation des gewählten Beigeordneten juristisch prüfen zu lassen.

Ganz unschuldig an der Fehleinschätzung ist in seinen Augen die Radevormwalder CDU nicht. „Auch die Fraktionen stehen in der Verantwortung, Bewerber aufzustellen, die für das Amt geeignet sind“, sagt er. Nun sei der Rat gefragt: Bestätigt dort eine Mehrheit die Wahl Klickis, müsse er die Sache an die Kommunalaufsicht geben, sagt Mans. Und von dort heißt es: „Sollte der Rat dem Bürgermeister nicht folgen, wäre dieser nach Paragraf 54 der Gemeindeordnung verpflichtet, der Kommunalaufsicht Bericht zu erstatten“, erläutert Philipp Ising, Sprecher der oberbergischen Kreisverwaltung in Gummersbach. Die Kommunalaufsicht ist eine Abteilung der Kreisbehörde, in der Juristen und Verwaltungsfachleute sitzen. Sollten diese bei der Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass die Einwände gegen Christian Klicki berechtigt sind, würde eine Annullierung der Wahl nach Paragraf 122 der Gemeindeordnung erfolgen. Ob diese Behörde tätig werden muss wird sich in der Ratssitzung am Dienstag, 21. Januar, zeigen.