Evangelische Allianz Radevormwald : Internationale Gebetswoche in vielen Gemeinden

Pfarrer Albrecht Keller freut sich auf viele spannende Begegnungen und Themen während der Gebetswoche. Foto: Keller

Radevormwald Unter dem Motto „Wo gehöre ich hin?“ gibt es Musik, biblische Impulse, Gebete, Lieder und viel Platz zum gemeinsamen Gebet.

Ab Montag, 13. Januar, findet in den beteiligten Kirchen und Gemeinde erneut die Internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz in Radevormwald statt. Zu dieser Allianz gehören Christen aus der Lutherischen Kirchengemeinde, der Reformierten Kirchengemeinde, der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau, dem CVJM und den Freien evangelischen Gemeinden Dahlerau und Grafweg.

Im Mittelpunkt der Woche steht das gemeinsame Gebet, in Liedern und gesamtchristlichen Gebeten wie dem Vaterunser, aber auch im freien und persönlichen Beten für verschiedenste Anliegen, berichtet Peter Bernshausen, Sprecher der Evangelischen Allianz in Radevormwald. Dazu gibt es Musik und biblische Impulse, die 2020 unter dem Motto „Wo gehöre ich hin?“ stehen und anhand prägnanter biblischer Texte verschiedene Facetten des Themas beleuchten. Die Gebetswoche steht allen Interessierten offen und findet in verschiedenen kirchlichen Räumen in der Bergstadt statt. Den Auftakt macht am Montag, 13. Januar, 19.30 Uhr, Pfarrerin Manuela Melzer von der Lutherischen Kirchengemeinde im Haus des CVJM an der Hermannstraße. Ihr Thema lautet „...zu den Wurzeln des Lebens“.

Am Dienstag, 14. Januar, rückt Pastor Volker Nieland von der FeG Grafweg ab 19.30 Uhr ein weiteres Thema der Reihe in den Blickpunkt unter dem Motto „... an den Schleifstein der Gemeinschaft“.

Am Mittwoch, 15. Januar, treffen sich die Gläubigen um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Herkingrade. Die Leitung hat Gunter Thiemann, Leiter des CVJM Radevormwald, zum Thema „...in das Kraftfeld des Heiligen Geistes“.

Am Donnerstag, 16. Januar, beginnt das Gebetstreffen mit einem Kaffeetrinken bereits um 15 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde Bahnhofstraße. Pastor Dr. Dieter Jeschke spricht zum Thema „... zu den unbeachteten Menschen“. Der „Praisetime“ genannte Gebetsabend am Freitag, 17. Januar, 19.30 Uhr, in der FeG Dahlerau richtet sich unter dem Motto „... in das Miteinander der Generationen“ mit viel moderner Musik und jungen Akteuren vor allem – aber nicht nur – an Teenager, Jugendliche und Junggebliebene. Die Botschaft kommt an diesem Abend von Jonas Heidbrink, Mitarbeiter der Jugendbildungsstätte der Evangelischen Gesellschaft in Radevormwald. Im Anschluss wird ein Imbiss mit Getränken angeboten, die zum Bleiben und Begegnen einladen.

Ihren Abschluss findet die Gebetswoche traditionell mit einem Gottesdienst am Sonntag, 19. Januar, 10 Uhr, in der Lutherischen Kirche, Burgstraße. Prediger ist Pfarrer Ernst Albrecht Keller von der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau. Die Leitung des Gottesdienstes zum Thema „... in das Haus des Herrn zurück ins Vaterhaus“ übernehmen Pfarrer Philipp Müller und Pastor Peter Bernshausen. Nach dem Gottesdienst besteht bei Kaffee und Keksen noch eine gute Gelegenheit für weitere Gemeinschaft.

(rue)