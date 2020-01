Tanzabend : Süßes Glück beim Orientalischen Tanzabend

Radevormwald „Die zertanzten Schuhe“ hieß das Programm, das die Zuschauer in eine andere Welt entführte.

Frauen aus Radevormwald treten unter dem Namen „Rahat Loukum“ als orientalische Tanzgruppe auf. Übersetzt bedeutet der Name süßes Glück. Trainiert werden die Tänzerinnen von Eugenia Österle, die am Samstag einen große Veranstaltung im Bürgerhaus organisierte. Dort traten nicht nur sie und „Rahat Loukum“, sondern auch Einzeltänzerinnen und Gruppen aus Wuppertal und Düsseldorf auf. Mit dabei waren auch die jungen Tänzerinnen des TSV Radevormwald.

„Wir haben ein vielseitiges Programm zusammengestellt, an dem Frauen von fünf bis 55 Jahren mitwirken. Bauchtanz und Orientalischer Tanz ist für jede Frau das Richtige“, sagt Eugenia Österle, die die Tanzgruppe der Volkshochschule (VHS) sie seit 17 Jahren leitet. Einige Jahre davor hat sie sich in den Orientalischen Tanz verliebt. „Der Tanz ist sehr sinnlich. Frauen werden durch diese Form des Ausdruckstanzes selbstbewusster und lernen, wie sie verführerisch sein können. Auch für die Akzeptanz und die Liebe zum eigenen Körper ist Bauchtanz das Richtige“, sagt die Tanzlehrerin.

Tatjana Schleiermann, Katja Weißheim und Valentina Ott gehören zu „Rahat Loukum“ und eröffneten die Show am Samstag. Im großen Saal des Bürgerhauses wurden Geschichten aus 1001 Nacht getanzt und vorgelesen. Die Leser, Kristina Österle und Alexander Edler, ordneten die Tänze immer wieder in die Geschichten ein. „Wir sind schon mehr als zehn Jahre dabei und lieben die Weiblichkeit des Bauchtanzes. Wir können uns beim Tanzen ausleben und unsere Sinnlichkeit zeigen“, sagt Katja Weißheim.

Tatjana Schleiermann hat in über zehn Jahren nicht nur in Radevormwald, sondern auch bei Profis in Düsseldorf trainiert. „Bauchtanz ist ein tolles Ganzkörpertraining. Wir bewegen uns beim Tanzen in jeder Spitze unseres Körpers“, sagt sie. Wie das aussieht zeigte Tatjana Schleiermann unter anderem in ihrem Solo-Tanz „Djamila“. Der mystische Schleiertanz begeisterte das Publikum, als die Tänzerin ihren Bauch, Hüften, Arme und Beine gleichzeitig, im Rhythmus der Musik bewegte.