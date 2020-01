Verwaltungsspitze in Radevormwald : Juristen halten Beigeordneten-Wahl für nicht rechtmäßig

Radevormwald Ein Rechtsgutachten kommt zu dem Schluss, dass der neu gewählte Beigeordnete die Voraussetzungen nicht erfüllt. Die SPD-Fraktion sieht sich bestätigt, die Christdemokraten halten den Vorgang für parteipolitisch motiviert.

Christian Klicki, promovierter Jurist und in Wermelskirchen und in den vergangenen Jahren bereits führend in Positionen der örtlichen CDU tätig, war in der Ratssitzung am 10. Dezember in geheimer Abstimmung gewählt worden. 22 Ratsmitglieder votierten für ihn, 16 für seinen Mitbewerber Camillo Garzen aus dem westfälischen Welver. Zuvor hatte es eine kontroverse Debatte gegeben: SPD-Fraktionschef Stark hatte beantragt, die Wahl wegen Zweifeln an der Qualifikation von Christian Klick zu verschieben. Das lehnte einer Mehrheit der Ratsmitglieder ab.