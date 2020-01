Vorstoß der FDP Radevormwald : FDP plant neuen Vorstoß für Tierfriedhof

In manchen bergischen Städten gibt es bereits Tierfriedhöfe. In Radevormwald befürwortet die FDP-Fraktion eine solche Begräbnisstätte. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Radevormwald Die Radevormwalder Liberalen bedauern, dass sich nach der ersten Anfrage nichts getan hat. Die Fraktionsvorsitzende Annette Pizzato hält es für denkbar, dass die Stadt künftig eine Fläche für private Betreiber zur Verfügung stellt.

Um diesem Bedürfnis entgegen zu kommen, gibt es in manchen Städten und Gemeinden bereits Tierfriedhöfe. Auch in Radevormwald können sich manche Politiker die Einrichtung einer solchen Stätte vorstellen. Die FDP-Fraktion hatte bereits im Jahr 2018 im Rat einen Vorstoß in diesem Sinne gemacht. „Wer schon einmal ein vierbeiniges Familienmitglied verlor, weiß, dass eine Bestattung im eigenen Garten oft nicht möglich ist, eine Überlassung an die offizielle Tierbeseitigung die Trauer aber noch verstärkt“ – mit diesen Worten hatte Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzende der FDP, damals für diese Idee geworben. Die Stadt Radevormwald verfüge inzwischen wegen des Trends zur Urnenbestattung über mehr freie Friedhofsflächen, so dass dies kein Hindernis sein könne.