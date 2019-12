Neuer Beigeordneter in Radevormwald : Christian Klicki legt nach Wahl Ämter in CDU nieder

Wermelskirchen Die CDU Wermelskirchen wird sich an der Spitze neu aufstellen müssen: Fraktions- und Parteivorsitzender Christian Klicki ist am Dienstag zum Beigeordneten und Kämmerer der Stadt Radevormwald gewählt worden.

Mit seinem Dienstantritt im April wird er seine Ämter bei der CDU niederlegen. Vor dem Wechsel in den höheren Verwaltungsdienst hat er noch eine Examensprüfung zu bestehen. „Ich werde bei der CDU-Vorstandswahl nicht mehr kandidieren“, sagte Klicki auf Nachfrage dieser Redaktion. Am Mittwoch häuften sich bereits die Glückwünsche zur Beigeordneten-Wahl per Mail oder über soziale Medien. Er selbst müsse es auch erst einmal „realisieren“, dass er zum Beigeordneten gewählt wurde. Es war sein Traum, solch ein hohes Amt zu übernehmen, darauf habe er hin gearbeitet, in seiner juristischen Ausbildung entsprechende Schwerpunkte gesetzt. Ob er sein Ratsmandat in Wermelskirchen bis zum Ende dieser Legislaturperiode noch behalten kann, werde er mit seinem neuen Chef, Bürgermeister Johannes Mans, noch besprechen. Christian Klicki war sechseinhalb Jahre Parteivorsitzender. „Ich hinterlasse ein gut bestelltes Feld. Ich habe mir einen Ruf erarbeitet und habe für Wermelskirchen viel erreicht“, sagt der 27-Jährige selbstbewusst. Zu den Leuchtturmprojekten, an denen die CDU-Fraktion maßgeblich mitgewirkt habe, zählten die geplante Neubebauung des Loches-Platzes, die Neuaufstellung der Verwaltung mit den Beigeordneten Stefan Görnert und Thomas Marner, der Ausbau von Sportstätten (Kunstrasen), die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen und die Bildung eines Zukunftsausschusses. In dieser Zeit habe er auch die CDU neu aufgestellt, eine jüngere Führungsmannschaft und eine aktive Junge Union haben sich etabliert.