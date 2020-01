Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Neue Leitung für Traditionswerkstatt

Generationenwechsel: Tim Freese (l.) hat die Kfz-Werkstatt von Jürgen Wacker übernommen und freut sich auf viele neue Kunden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Tim Freese hat die Kfz-Werkstatt Wacker an der Otto-Hahn-Straße neu eröffnet. Der 32-Jährige nimmt seinen Kundenstamm aus Dahlerau mit ins Industriegebiet, wo er künftig auf einer dreimal so großen Fläche arbeitet.

Von Flora Treiber

Die Kfz-Werkstatt Wacker an der Otto-Hahn-Straße im Radevormwalder Industriegebiet hat Tradition. Sie wurde 1966 eröffnet und vor 25 Jahren von Jürgen Wacker, dem Sohn des Gründers, übernommen. Jetzt geht der 69-Jährige in den Ruhestand – und die Werkstatt wird von Tim Freese weitergeführt. Der Radevormwalder hatte in den vergangenen Jahren eine eigene Werkstatt in Dahlerau und hat sich mit dem Kauf der Wacker-Werkstatt vergrößert.

„Diese Werkstatt ist drei Mal so groß, wie meine alte. Das ist für mich eine tolle Entwicklung“, sagt Tim Freese. Er nimmt seinen Kundenstamm mit an die Otto-Hahn-Straße und übernimmt gleichzeitig den von Jürgen Wacker. „Hier werden alle Stammkunden weiterhin bedient und natürlich auch neue“, sagt der 32-Jährige Kfz-Meister, der sich auf den Neustart freut.

Info Telefonnummer hat sich nicht geändert Renovierung Die ehemalige Kfz-Werkstatt Wacker, die in Radevormwald seit 1966 besteht und seit 25 Jahren von Jürgen Wacker geleitet wurde, wurde von Tim Freese übernommen. Er ist mit seiner Werkstatt, die 2015 in Dahlerau eröffnet hat, an die Otto-Hahn-Straße 3 im Industriegebiet umgezogen. Er hat die Werkstatt renoviert. Die Telefonnummer hat er von Jürgen Wacker übernommen, deswegen ist die Werkstatt weiterhin unter Tel. 02195 1672 zu erreichen. Anne-Katrin Johan leitet das Büro.

Jürgen Wacker ist froh, dass die Werkstatt in guten Händen ist. Die Suche nach einem Käufer war nicht leicht. „Ich habe schon seit einiger Zeit versucht, einen Nachfolger zu finden, aber das hat länger gedauert, als erwartet. Mit dieser Lösung bin ich zufrieden“, sagt der Rentner. Zu wissen, dass es dort mit Kfz-Reparaturen weitergeht, wo sein Vater und er gearbeitet haben, gibt Jürgen Wacker ein gutes Gefühl.

Den Dezember hat Tim Freese dafür genutzt, die Werkstatt, die sich auf zwei Ebenen befindet und sechs Hebebühnen hat, zu renovieren. „Wir haben neuen Boden verlegt, angestrichen und uns um das Außengelände gekümmert“, sagt der neue Inhaber der Werkstatt. Einen Mitarbeiter hat er von Jürgen Wacker übernommen, insgesamt gibt es vier Kfz-Mitarbeiter. Als Meister bildet Tim Freese auch selber aus, aktuell hat die Werkstatt einen Azubi. Im Büro wird Tim Freese von seiner Frau Anne-Katrin Johan unterstützt. Für die junge Familie ist der Umzug von der Wupper in das Rader Zentrum ein Fortschritt. „Wir können hier besser und im größeren Rahmen arbeiten, weil die Räume uns mehr Möglichkeiten bieten. Ich freue mich auf diesen neuen beruflichen Abschnitt“, sagt er.

Tim Freese kommt ursprünglich aus Radevormwald und hat seine Ausbildung bei BMW in Remscheid gemacht. „Danach habe ich die Point S Werkstatt in Radevormwald mit aufgebaut und gleichzeitig die Meisterschule besucht“, sagt er. 2015 hat er sich dann als Kfz-Meister mit seiner ersten eigenen Werkstatt selbstständig gemacht. Dass sein beruflicher Werdegang so reibungslos abläuft und die Selbstständigkeit innerhalb von vier Jahren wächst, hätte er nicht gedacht. „Das ist für mich selber auch eine Überraschung.“ In der Werkstatt von Tim Freese werden neue und alte Autos repariert. Kunden können sich mit Unfallwagen, Autopflege oder der Restauration von Oldtimern an den Kfz-Meister wenden. „Wir reparieren alles. Ich habe auch schon Boote und Rasenmäher wieder fit gemacht. Unsere Kunden können mit jedem Problem zu uns kommen.“

An der Otto-Hahn-Straße geht es also unter neuem Namen und neuer Führung, aber weiterhin mit Kompetenz und in familiärer Atmosphäre weiter.