Schulbusverkehr in Radevormwald : Fraktionsmitglied der AL bekräftigt die Kritik an der OVAG

Fraktionsmitglied der AL bekräftigt die Kritik an der OVAG

Schulbusverkehr in Radevormwald

Radevormwald Die Verwaltung hatte dafür plädiert, dass die Stadt Gesellschafter der OVAG wird und den Schulbusverkehr als Inhouse-Geschäft verhandeln könne.

Aus den Reihen der Fraktion der Alternativen Liste (AL) kommt erneut scharfe Kritik an der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG). Gegenüber unserer Redaktion hatte der Prokurist des Verkehrsunternehmens, Christoph Stock, begründet, warum sich die OVAG nach Ablehnung ihrer Vorschläge für den neuen Schulbusverkehr nicht bei der Ausschreibung beworben hatte, an deren Ende zwei Busunternehmen aus Wuppertal den Zuschlag erhalten hatten. Die Tatsache, dass die angestrebte Kostenersparnis dadurch nicht erreicht wurde, wird derzeit in der Politik kontrovers diskutiert.