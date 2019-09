Schulbeginn in Radevormwald : So klappt der neue Schulbusverkehr

Radevormwald Die beiden Wuppertaler Unternehmen Rheingold und Meinhardt fahren mit Beginn des neuen Schuljahres nun den größten Teil der Rader Kinder und Jugendlichen zur Schule. Die Reaktionen der Eltern fallen unterschiedlich aus.

Mit Beginn des neuen Schuljahres in der vergangenen Woche haben auch die neuen Anbieter den Schulbusverkehr in Radevormwald übernommen. Die beiden Wuppertaler Verkehrsunternehmen Rheingold Reisen und Meinhardt Reisen bringen nun den größten Teil der Rader Kinder und Jugendlichen zu den Schulen. Allerdings hat auch die OVAG, die in den vergangenen Jahren die Schulbusse gestellt hatte, im Zuge ihres Öffentlichen Personennahverkehrs den Schülertransport verstärkt.

Die Umstellung scheint für manche Eltern und Kinder nicht leicht zu sein. In den sozialen Medien tauschen sich Mütter und Väter über die Neuerungen aus. Mehrere beschweren sich darüber, dass die Abfahrtszeiten nicht günstig seien. „Finde die Abfahrtszeit von 6.53 Uhr heftig. Die Kids sind ‚ne halbe Stunde zu früh in der Schule“, heißt es in einem Kommentar. „Wir haben nur das Ticket bekommen und keinen Fahrplan. Auf Nachfrage in der Schule standen den Lehrern auch viele Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. „Ich habe keine Ahnung, wann der Bus fährt und wo mein Sohn aussteigt nach der Schule“, schreibt eine Mutter. Andere Kommentatoren zeigen sich jedoch zufrieden: „Also hier in Dahlhausen hat alles besser als vorher geklappt.“