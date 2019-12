Ratssitzung in Radevormwald : Neuer Schulbusverkehr wird teurer als erhofft

Ratssitzung in Radevormwald

Radevormwald Laut Beschlussvorlage muss die Stadt überplanmäßige Aufwendungen in einer Höhe von 72.000 Euro für die Schülerbeförderungskosten bereitstellen.

Der neu ausgeschriebene Schülerspezialverkehr für Radevormwald kostet die Stadt in diesem Jahr mehr als erwartet. Darüber werden die Fraktionen in der Ratssitzung morgen, Dienstag, 10. Dezember, beraten. Laut der Beschlussvorlage muss die Stadt überplanmäßige Aufwendungen in einer Höhe von 72.000 Euro für die Schülerbeförderungskosten bereitstellen.