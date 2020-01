Konzert in Radevormwald : „Musik an der Krippe“ in der Kirche St. Marien

„Musik an der Krippe“ in der Kirche St. Marien

Radevormwald Beim Konzert „Weihnachtliche Musik an der Krippe“ lebt das Weihnachtsfest vor dem zweiten Höhepunkt, dem Fest der Heiligen Drei Könige, nochmal auf.

Für Sonntag, 5. Januar, lädt der Kirchenchor Caecilia schon um 15.30 Uhr in die katholische Kirche St. Marien an der Bischof-Bornewasser-Straße zum Konzert „Weihnachtliche Musik an der Krippe“ ein. Noch einmal lebt das Weihnachtsfest vor dem zweiten Höhepunkt, dem Fest der Heiligen Drei Könige, auf.

So bietet das Konzert jedem nochmals die Möglichkeit, in Weihnachtslieder und Weihnachtsmusik einzutauchen. Die schöne Krippe der Kirche, wie der weihnachtliche Schmuck wird unter dem Eindruck der Musik, dem Eindruck der singenden Stimmen zu einem lebendigen Bild.

Für den Sonntag haben sich die Musiker sowohl moderne, als auch traditionelle Musik an der Krippe ausgesucht. Im Programm tauchen regionale Arrangeure von Weihnachtsliedern wie Klaus Bröcker, Matthias Wagemann oder Bernhard Nick auf. Aber auch die Klassiker Haydn und Mozart, wie zeitgenössische Tonsetzer wie Sally K. Albrecht, Chr. Tambling, Don Besig und Hans A. Stamm werden zu hören sein. Zum Schluss werden sich alle in der Kirche versammelten Stimmen zu einem großen Chor mit Orgel und Blechbläsern vereinen. Für die Aufführung der Musik zeichnen Andreas Niederwipper, das Blechbläserensemble, Frank Scholzen am Klaiver, Susanne Kammer an der Flöte, Sängerin Cindy Kuhn-Chuang, der Kirchenchor Caecilia der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Kantor Bernhard Nick verantwortlich.