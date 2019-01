Musikalisch ins neue Jahr 2019 in Radevormwald: Musik an der Krippe mit Sternsingern

Mit „Musik an der Krippe“ begann in St. Marien das neue Jahr musikalisch. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Kantor Bernhard Nick ist für seine Konzerte bekannt. Als Kirchenmusiker der katholischen Gemeinde St. Marien ist er für das musikalische Leben der Kirche verantwortlich. Er schaffte es auch am Sonntag wieder, die Kirche zur Musik an der Krippe zu füllen.

„Das Programm habe ich relativ improvisiert ausgearbeitet. Um die Weihnachtszeit herum ist einfach immer viel los. Weil wir aber alle erfahrene Musiker sind, wird alles gut klappen“, sagte Nick vor Konzertbeginn und sollte Recht behalten. Zusammen mit dem Radevormwalder Blechbläserensemble begrüßte er zahlreiche Gemeindeglieder in der Kirche. Mit „Cantabile – Scorci di Natura“ von Enrico Pasini sowie Kompositionen von Bach und Brusasco stieg er in das große Konzert ein. Danach wechselte Kantor Nick von seinem Lieblingsinstrument, der Orgel, an den Kopf des Kirchenschiffs, wo sich der gemischte Kirchenchor St. Marien aufstellte. Die Bläser spielten die Fanfare aus dem Salzburger Land und „Joy of the world“, nachdem sich der Trompeter Andreas Niederwipper wieder in ihre Reihen eingeordnet hatte. Er unterstützte Nick als Solist.