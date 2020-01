Vandalismus in Radevormwald : Seit Juni liegt die kaputte Telefonsäule herum

Radevormwald Der christdemokratische Stadtälteste Edmund Biekowski hat sich nun mit einem Brief bei der Telekom beschwert. Dort verspricht man baldige Abhilfe.

Was wird aus der umgeknickten Telefonsäule an der Bahnhofsstraße? Bereits im Juni hatte die Bergische Morgenpost auf Anregung der Grünen-Fraktion darüber berichtet. Getan hat sich jedoch bislang nichts, wie der Stadtälteste Edmund Biekowski feststellen muss.

Vor „über einem halben Jahr“, beschwert sich der Christdemokrat, sei die Säule von Unbekannten aus der Verankerung gerissen worden, hat Biekowski an die Deutsche Telekom AG geschrieben. Bernd Bornewasser, Ratsherr der Fraktion von Bündnis 90/Grünen habe die Stadtverwaltung bereits auf diese Tatsache hingewiesen. „Bis jetzt ist noch immer nichts geschehen“, resümiert Edmund Biekowski und bittet das Unternehmen, endlich Abhilfe zu schaffen. Es könne doch nicht sein, dass sich über einen so langen Zeitraum nichts tue.

Nachdem der CDU-Politiker diesen Brief auch als Kopie der BM zukommen ließ, fragte unsere Zeitung bei der Deutschen Telekom in Bonn nach, ob in absehbarer Zeit Abhilfe zu erwarten sei. Pressesprecher George-Stephen McKinney teilte mit, dass die zuständige Fachabteilung bereits Kontakt mit der Stadt aufgenommen habe. „Es sind allerdings noch offene Fragen zu klären. Fest steht bereits, dass die defekte Telefonsäule bis spätestens Anfang Januar von einem durch uns beauftragten Sub-Unternehmer abgeholt wird.“ Ob an diesem Standort ein anderes „Basistelefon“ als Ersatz aufgestellt werde, könne noch nicht abschließend gesagt werden, so der Unternehmenssprecher.