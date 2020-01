Freizeitbad in Radevormwald : „life-ness“ mit neuem Wellness-Angebot

Freizeitbad in Radevormwald

Radevormwald Unter dem Motto „Sanft und Seele“ können sich Besucher bei einem langen Sauna-Abend verwöhnen lassen. Er findet ab sofort jeden ersten Freitag im Monat statt.

() „Sanft und Seele“ lautet das Motto eines neuen Angebotes, das vom Radevormwalder Freizeitbad „life-ness“ nun regelmäßig veranstaltet wird. Versprochen wird den Teilnehmern „pure Entspannung bei einer Massage zum neuen Wellness-Wochenende im life-ness. Tolle kleine Highlights und eine besondere Auswahl an Gerichten runden das Angebot voller Ruhe und Erholung ab.“

Der lange Sauna-Abend "Sanft & Seele" findet ab sofort jeden ersten Freitag im Monat statt und lädt wie gewohnt bis 24 Uhr zum Verweilen ein. Er ist gleichzeitig immer der Beginn des Wellness-Wochenendes. Ein Klangschalen-Aufguss in der großen Blocksauna zur späten Stunde lässt den Tag perfekt ausklingen und bietet den Besuchern die Möglichkeit, für einige Stunden alle Alltagssorgen zu vergessen.

Sowohl am Samstag zur Damensauna als auch am Sonntag zur gemischten Sauna werden die Gäste zusätzlich mit einer kostenlosen Phantasiereise um 17.25 Uhr verwöhnt.

Die Massagen sind ab sofort buchbar und finden immer am Wellness-Wochenende statt; am Freitag jeweils von 16 bis 18.30 Uhr und von 20.30 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr.