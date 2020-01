Fortbildung für ehrenamtliches Engagement im Kreis : Neue Ehrenamtsakademie für den kompletten Kreis gegründet

Ohne Ehrenamt kein Weihnachtsmarkt in Radevormwald (v.l.): Martina Tubies, Renate Pick und Ulla Hebrock (81) im Einsatz. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Um Interessierten möglichst kurze Wege zu ermöglichen, werden die Fortbildungen dezentral an drei Orten im Kreisgebiet angeboten, auch im Haus der Familie in Wipperfürth.

Mit der Ehrenamtsakademie des Oberbergischen Kreises wird es ab 2020 ein kostenfreies Fortbildungsangebot für bürgerschaftlich und ehrenamtlich Engagierte im Kreisgebiet geben. Dafür sorgen in Kooperation der Fachbereich Unterstützung des Ehrenamtes der Kreisverwaltung, die Volkshochschule Oberberg, das Katholische Bildungswerk Oberbergischer Kreis, die Familienbildungsstätte Haus der Familie und das Evangelische Erwachsenenbildungswerk durch den Kirchenkreis An der Agger. Die Kooperationsvereinbarung hierzu wurde im Kreishaus unterzeichnet. „Die Seminare bieten Neueinsteigern eine gute Vorbereitung für ihr Ehrenamt und geben einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Erfahrene Ehrenamtliche können vertiefende Seminare besuchen. In den Schulungen werden auch persönliche Kontakte und Austausch untereinander gefördert“, sagt Landrat Jochen Hagt.

Um Interessierten möglichst kurze Wege zu ermöglichen, werden die Fortbildungen dezentral an drei Orten im Kreisgebiet angeboten. Akademie-Orte sind das Haus der Familie in Wipperfürth, die VHS Oberberg in Gummersbach-Niederseßmar und die Ursula-Barth-Stiftung in Waldbröl. Für dieses Angebot stellen die Bildungsträger im Rahmen der Ehrenamts-Akademie ihre Räume kostenfrei zur Verfügung.

Kreisdechant Christoph Bersch begründet die Beteiligung des Katholischen Bildungswerkes Oberbergischer Kreis an der Ehrenamtsakademie unter anderem mit hoher Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement: „Ehrenamtliche schauen über den Tellerrand, sie sehen Aufgaben, helfen anderen und sind Experten in vielen Bereichen. Ehrenamtliche zeigen mir ein

Mensch-Sein, das aller Ehren wert ist und ohne Einschränkung unterstützt werden sollte“, sagt er. Die Errichtung einer Ehrenamts-Akademie im Oberbergischen Kreis sei genau jene Unterstützung, die den vielen Ehrenamtlichen in der Region ganz konkret in ihren Aufgaben und in ihren Engagements helfe, weiterbringe und das Oberbergische ganz wesentlich lebens- und liebenswert mache.

Mit Fortbildungen wird reagiert auf die Herausforderungen, die Vereine und Ehrenamtliche benennen, beispielsweise Nachwuchsprobleme und rechtliche Vorgaben. Inhaltlich sollen die angebotenen Fortbildungen ein breites Spektrum von Förderung und Unterstützung abdecken. Für 2020 sind 21 Veranstaltungen geplant. „Die Förderung und Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements ist eine wichtige Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit ihrem Kursangebot leistet die VHS Oberberg als größter und vielfältigster Weiterbildungsanbieter im Oberbergischen Kreis einen nachhaltigen Beitrag dazu, ehrenamtlich Aktive bei der Ausübung dieser wichtigen und anspruchsvollen Aufgabe zu stärken und zu unterstützen.“, sagt die Leiterin des Amtes für Schule und Bildung Anke Koester. Und Renée Scheer, Leiterin der VHS Oberberg ergänzt: „Wir freuen uns als Volkshochschule des Oberbergischen Kreises sehr darüber, Teil der Ehrenamts-Akademie sein zu dürfen. Sehr gerne bringen wir unsere langjährige und breit gefächerte Expertise im Weiterbildungsbereich in die Ehrenamts-Akademie ein.“

Nähere Informationen gibt es bei der Koordinierungsstelle Gesellschaftliche Entwicklung/Unterstützung des Ehrenamtes Sylvia Asmussen, Tel. 02261 88-1270; E-Mail sylvia.asmussen@obk.de und im Internet.

www.obk.de/ehrenamtsakademie

