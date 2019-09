Klangvolle Veranstaltung : Kirchenchor feiert Jubiläum mit Konzert

Wülfrath Sechs Musikensembles aus der Gemeinde St. Maximin bieten zum 150-Jährigen einen „musikalischen Blumenstrauß“.

Im Jahr 1869 bildete sich in Wülfrath-Düssel der Kirchenchor St. Cäcilia. „Ursprünglich wurde der Chor als reiner Männerchor gegründet“, erklärt Interims-Chorleiter Hans-Joachim Beyer. Erst 1947, fast 80 Jahre später, durften auch Frauen mitsingen. „Die Kirche braucht bei solchen Dingen bekanntlich immer etwas länger“, scherzt Diakon Michael Anhut dazu. Er führte am Sonntagnachmittag durch das Jubiläums-Konzert und gab zwischen den Auftritten Informationen zu den Musikgruppen und den bunt gemischten Liedern.

Die Kirchenbänke waren am Sonntagnachmittag mit gespannten Zuhörern gefüllt. Ganz so viele, wie Beyer es sich gewünscht hätte, kamen jedoch nicht: „Wir hätten uns gefreut, wenn die ganze Kirche sich füllt, aber das gute Wetter spricht so ein bisschen dagegen.“

Neue Mitwirkende sind in den Chören der Gemeinde willkommen. Der Kirchenchor St. Maximin probt jeden Mittwoch zwischen 19.30 und 21 Uhr im Pfarrheim St. Maximin. Am 24. November gibt es anlässlich des Chor-Jubiläums eine Festmesse .

Der Höhepunkt war das Zusammenspiel aus den drei Chören, den Blechbläsern und der Orgel am Ende des Konzerts. Zusammen erfüllten sie die Kirche mit einem vollen Klang. Was fehlt sind jedoch Neuzugänge. Chorleiter Beyer hofft, beim Jubiläumsgottesdienst am 24. November mit einem personal gestärkten Chor auftreten zu können: „Neue Mitwirkende werden von allen Chören in unserer Kirchengemeinde gesucht, aber insbesondere für den Kirchenchor St. Maximin wollen wir heute auch auf das Nachwuchsproblem hinweisen.“ Wenn das mit dem Nachwuchs nicht klappt, sollten die Chöre der Kirchengemeinde St. Maximin sich einfach öfter zusammen tun und gemeinsam singen. Denn das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen. Ein beeindruckender Abschluss dieses Jubiläumskonzerts.