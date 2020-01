Kirchengemeinde in Radevormwald : Martini-Gemeinde hat neue Internetpräsenz

Radevormwald Übersichtlicher und optisch aufgelockert zeigt sich die neue Seite. Nach und nach sollen weitere Rubriken hinzukommen.

Die Martini-Gemeinde gehört zur Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Deutschland. In der bergischen Region gehören außer ihr noch die St.-Michaelis-Kirche in Wuppertal-Barmen und die St.-Petri-Kirche in Wuppertal-Elberfeld dazu. Die SELK ist zwar Körperschaft des Öffentlichen Rechtes, hat jedoch keine Staatsverträge („Konkordate“) mit dem Staat und finanziert sich somit nicht über das öffentliche Kirchensteuersystem, sondern durch freiwillige Kirchenbeiträge, Kollekten und Spenden ihrer Kirchglieder. Die neue Internetseite ist zu finden unter www.selk-radevormwald.de