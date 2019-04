Busverkehr in Radevormwald: Schulbusverkehr bald ohne die OVAG

Radevormwalder Schüler steigen an der Mühlenstraße in einen Bus. Ab dem 1. August wird nicht mehr die OVAG diese Fahrten durchführen. Foto: BM-Archiv. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Ein neues Unternehmen wird ab dem 1. August die Kinder und Jugendlichen in Rade zum Unterricht bringen. Details sind noch nicht bekannt – das Thema läuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Wenn das Schuljahr 2019/2020 im August beginnt, sollen die Schulbusse in Radevormwald unter neue Flagge fahren. Der so genannte Schülerspezialverkehr, der bislang von der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) gewährleistet wurde, geht an ein anderes Busunternehmen. So hatte es die Mehrheit der Politik gewollt. Die Ausschreibung erfolgte europaweit.